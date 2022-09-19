باشاغا: سأعلن عن خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار للشعب الليبي

الوطن|رصد

ثمن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا تعاون الدول الصديقة والشقيقة واستعداها للعمل المشترك مع الحكومة للنهوض بالبلاد على أسسٍ من الديمقراطية.

وكشف باشاغا خلال تغريدة له عبر تويتر عن نيته بالإعلان عن خطة تقوم بها الحكومة والتي تركز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا وشعبها الكريم ويضمن وصولها إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة حرة ونزيهة.

وقال باشاغا ” إن هذه الخطة انطلاقاً من إرادة الشعب الليبي الذي يستحق العيش بسلام وطمأنينة اقتصادية واجتماعية”.