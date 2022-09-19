سونلغاز الجزائرية تدرس تصدير الكهرباء إلى ليبيا وإيطاليا

كشفت المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال أن الشركة تسعى إلى تصدير الكهرباء إلى ليبيا، مضيفا أن الشركة تصدر حاليا أكثر من 500 ميغاوات من الطاقة إلى تونس.

وفي نفس السياق من المقرر أن تشرع الجزائر في تزويد إيطاليا بالكهرباء، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تقاربا ملحوظا.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، في تصريح سابق أن الجزائر تطمح لإنجاز كابل بحري طوله 250 كلم، لنقل الكهرباء انطلاقا من سواحل عنابة إلى إيطاليا.

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام لمجمع سونلغاز، أن الشركة خصصت غلاف مالي بقيمة 20 مليار دينار لصالح ولاية “سكيكدة” لإنجاز عديد المشاريع في قطاع الطاقة.

وأكد “عجال” أن الغلاف المالي خصصته الدولة لاستثمارات كبرى قصد تحسين الخدمة العمومية للمواطن.

وكشف المدير العام أن نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية بولاية “سكيكدة” حاليا تبلغ 97 بالمائة.