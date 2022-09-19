باشاغا: سأعلن عن خطتي التي تركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا 

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أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الإثنين أنه قريبًا سيعلن عن خطته التي تركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا وشعبها.

وأضاف باشاغا أنه سيعقد اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة، ويقدم خطته التي تضمن الوصول إلى انتخابات رئاسيةٍ وتشريعية متزامنة حرة ونزيهة.

وقال رئيس الحكومة :”أثمن عالياً ما لمسناه من إيجابية واستعداد للتعاون والعمل المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة”.

وتابع باشاغا :”سوف ننهض بليبيا على أسسٍ من الديمقراطية، وانطلاقاً من إرادة الشعب الليبي الذي يستحق العيش بسلام وطمأنينة اقتصادية واجتماعية”.