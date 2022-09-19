قيادات الإخوان بمعهد الدراسات المصرفية تنضم ورشة عن التصنيف الائتماني بمشاركة الوكالة الإسلامية

نظَم معهد الدراسات المصرفية والمالية اليوم، المحسوب قياداته على تنظيم الإخوان المسلمين، اليوم الإثنين بالتعاون مع الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف IIRA من مملكة البحرين، وبالتعاون مع الوكالة الليبية للخدمات الائتمانية، ورشة عمل متخصصة في “التصنيف الائتماني”، شارك في تنفيذها محاضرون من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف IIRA ، برعاية مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، وفي إطار ما سماه “خطته لتهيئة القطاع المصرفي وتطويره” وفق قوله.

أضاف المعهد في بيان: “تضمنت الورشة، عرضا شاملا خلال ثلاث جلسات عمل عن: مفهوم التصنيف الدولي وأهميته، ولمحة عن أهم وكالات التصنيف الدولية، ومنهجية التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي وآليات تقييم مخاطر بيئة الاعمال، ختمت ورشة العمل بحلقة نقاش حول أهم التجارب الإقليمية في التصنيف الائتماني”.

وقد شارك في هذه الورشة مدراء الادارات ذات العلاقة من مصرف ليبيا المركزي، كما شارك رؤوساء وأعضاء مجالس إدارات والمدراء العامون للمصارف التجارية، إلى جانب مدراء إدارات التمويل والاستثمار والمخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي والعمليات المصرفية، إضافة لمشاركة هيئة الإشراف على سوق المال الليبي، والوكالة الليبية للخدمات الائتمانية، وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية المعنية، وفق البيان.