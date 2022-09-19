وزارة الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على دورياتها بطريق المطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2022

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن عناصر مسلحة اعتدت فجر اليوم الاثنين على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق العامة بتمركز جسر الفروسية بطريق المطار بالأسلحة الثقيلة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه نتج عن الاجتاع إصابة عضو من الشرطة وترويع المواطنين الأمر الذي فرض على أعضاء القوة التعامل مع مصدر النيران وصد الهجوم وضبط أحد أفراد المجموعة المسلحة وعدد آليتين شاركتا في الهجوم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة متوعدة بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن ومن يقف خلف تقويض الجهود الأمنية التي تبذل لينعم المواطن بالأمن والأمان.