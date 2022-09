عميد بلدية حي الأندلس: قرار إزالة مباني حي الخروبة غير صادر من البلدية

ليبيا – أكد عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي أن قرار إزالة مباني حي الخروبة، غير صادر من البلدية.

الفطيسي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الحدث” قال: إن مشروع تنفيذ المخطط معد من قبل الشركات الأجنبية المتعاقد معها لتعبيد الطرق وفتح المسارات خدمة للمنطقة.

وأوضح الفطيسي أن المباني أقيمت دون تخطيط ولا تصريح من أي جهة حكومية، مؤكدًا أنهم لم يتخذوا قرارا بالهدم ولا الإخلاء، وأنهم يسعون لإيجاد حلول جذرية لمشكلة التعدي على الطريق العام في المنطقة.

