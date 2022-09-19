اللافي يناقش الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمدن الجنوب

الوطن|رصد

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمدن الجنوب، وتفعيل دور الدوائر الحكومية والمحافظات، والحد من المركزية.

جاء ذلك خلال لقائه عدد من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية، لبحث عددا من القضايا على رأسها الهجرة غير الشرعية وتوفير الخدمات، وسبل تفعيل مختلف مؤسسات الدولة بالجنوب.

وأكد اللافي، على أهمية قيام الجهات التنفيذية المختصة، بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في الجنوب بأسرع وقت، مشيداً بدور أعيان المنطقة الجنوبية وحكمائها في المساهمة لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

و جدد الحكماء والأعيان دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الليبيين.