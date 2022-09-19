مهربين وأصحاب سوابق..أمن طبرق توضح تفاصيل الهجوم على مقر البحث في المديرية 

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن طبرق صد هجوم مجموعة من المهربين وأصحاب السوابق على مقر قسم البحث الجنائي بالمديرية.

وأوضحت المديرية أن المهاجمين كانوا يريدون افتكاك أحد المهربين والذي تم ضبطه وبحيازته أسلحة نوعية خطيرة.

وأفادت أن مجموعة الحراسة التابعة لقسم البحث الجنائي وبإسناد منتسبي المديرية قامت بالتصدي لهم وتبادل إطلاق النار معهم.

وكشفت المديرية أنه تم القبض على أحد المهاجمين وإصابة أحد عناصر البحث الجنائي بعيار ناري كما تسبب هذا الاعتداء بإتلاف الباب الخارجي لمقر القسم بسبب إطلاق النار الكثيف.

وأفادت مديرية أمن طبرق أن مدير الأمن أصدر تعليماته بإطلاق النار مباشرةً ضد إي شخص مسلح كما شدد على ضبط كل من شارك في هذه الواقعة.