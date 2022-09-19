السويحلي: تعيين النائب العام يوم أسود في تاريخ ليبيا لأنه تمّ بالبلطجة

اعتبر عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، وعضوه الحالي، أن تعيين النائب العام الصديق الصديق الصور تم بالبلطجة، واصفا تكليف الصور وكذلك تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا بـ«اليوم الأسود في تاريخ ليبيا».

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” بالبلطجة وتواطؤ المشري؛ عقيلة يُعين نائبا عاما ويقبل!، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى ويقبل!، ويختتم برئيس للمحكمة العليا ويقبل!- في إشارة لخالد المشري.

وتساءل:” هل نتوقع عدلا أو التزاما بقانون من سلطة على رأسها قضاة يُعينون بالتدليس؟، وهل هذه دولة القانون التي سالت من أجلها دماء عزيزة في فبراير؟”.

واختتم السويحلي منشوره قائلا:” يوم أسود في تاريخ ليبيا”.

وكان مجلس النواب، قرر بالإجماع، في جلسته التي عقدت الخميس الماضي في مدينة بنغازي، تعيين المستشار عبدالله بورزيزة، رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار محمد الحافي، بعد ترشيحه من أعضاء المحكمة وتزكيته من مجلس الدولة الاستشاري.