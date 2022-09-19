وزارة الاقتصاد تبحث الاستعدادات لتنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2022

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية آخر المستجدات والاستعدادات لتنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بليبيا المقرر إقامته خلال الفترة من 30 أكتوبر 2022 وحتى 02 نوفمبر 2022.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة نوري القطاطي والمدير التنفيذي للغرفة التجارية الليبية الإيطالية هادي قروش ومفوض عام شركة النخلة المضيئة لتنظيم المعارض والمؤتمرات محمد الاشهب ومدير مشروعات بالشركة عبد اللطيف الصيد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الوزارة مناقشة آخر المستجدات والاستعدادات لتنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بليبيا والذي تنظمه شركة النخلة المضيئة بالتعاون مع الغرفة الليبية الإيطالية وبدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة ورعاية المنطقة الحرة مصراتة.

ويهدف المعرض إلى عودة المنتج الإيطالي إلى السوق الليبي كذلك خلق بيئة استثمارية للأنشطة التجارية وتعزيز دور رجال الأعمال والغرف التجارية بإقامة معارض مشتركة تهدف إلى التشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين كما ستعقد ورش عمل على هامش المعرض بمشاركة الجهات ذات الاختصاص لتبادل الخبرات .

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد دعم الوزارة لمثل هذه المعارض لما لها دور من كبير في عودة الشركات الأجنبية للعمل بليبيا وتفعيل دور المناطق الحرة وتجارة العبور في المعرض لما لهذا النشاط الاقتصادي من أهمية في توطين الصناعة الإيطالية في ليبيا وفتح مجال لتجارة العبور