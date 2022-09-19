مشاركة ليبية في مؤتمر إقليمي لتخطيط المطارات وهندستها

شاركت مصلحة المطارات في «المؤتمر الإقليمي لتصميم وتخطيط المطارات» الذي انعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري في مصر.

وأشرف على تنظيم المؤتمر، المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بمدينة الغردقة، وشارك فيه عدد من المهندسين التابعين لإدارة الإنشاءات والمرافق بالمصلحة، وفق بيان لها، اليوم الإثنين.

ويهدف هذا التجمع لمصالح الطيران في أكثر من دولة إلى «تعزيز وتوطيد التعاون والتنسيق الدائم بين مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة في هندسة المطارات».

– تدريب 128 موظفا بالمطارات الليبية على مجالات السلامة والأمن في تونس

– الشهوبي يبحث مشاركة الشركات الإسبانية في تطوير المطارات

– بحضور الدبيبة.. افتتاح صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي

أسس بناء المطارات.. محور نقاش في المؤتمر الإقليمي

وتناول المؤتمر مسائل فنية مثل أحدث النظم والسياسات المتعلقة بتصميم وتخطيط المطارات والأسس والآليات التي يتم البناء وفقًا لها، والمساهمة في وضع خطط مستقبلية لتطوير المطارات، فضلًا عن تبادل الخبرات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وفي ختام المؤتمر، صدرت مجموعة من التوصيات لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة ورفع كفاءة العاملين بما يلبي المعايير القياسية ويسهم في الدفع بعجلة التنمية والرقي بهذه الصناعة.

جانب من المشاركة الليبية في مؤتمر عن هندسة المطارات بالغردقة، (مصلحة المطارات)

جانب من المشاركة الليبية في مؤتمر عن هندسة المطارات بالغردقة، (مصلحة المطارات)