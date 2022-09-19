داخلية الدبيبة: صد هجوم مجموعة مسلحة على دورية دعم المديريات وضبط أحد العناصر المهاجمة 

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين أنها قامت بصد هجوم من قبل مجموعة مسلحة فجر اليوم على دوريات قوة دعم المديريات في طريق المطار بالأسلحة الثقيلة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم ضبط أحد أفراد المجموعة المهاجمة وآليتين شاركت في الهجوم، ونتج عن ذلك إصابة شرطي وترويع للمواطنين

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن ومن يقف خلف تقويض الجهود الأمنية التي تبذل لينعم المواطن بالأمن والأمان.

وكان مصدر أمني أكد لصحيفة العنوان، أن اشتباكات مسلحة وقعت في طريق المطار بطرابلس قبل بين مجموعة مسلحة تابعة لمحمد بحرون “الفار” ومجموعة أخرى تابعة لـ”قوة دعم المديريات”.

وأضاف المصدر، أن سبب الاشتباكات، نتيجة تهجم أفراد تابعين للفار على دورية لقوة دعم المديريات بالقرب من كوبري الفروسية، مؤكدًا أن اللواء 444 تدخل وفض النزاع وعاد الهدوء بالمنطقة.