بلدية زلطن: قرار الرئاسي بضم أبو كماش لبلدية زوارة مخالف للقانون

ليبيا – قال رئيس مكتب الإعلام ببلدية زلطن عبد الحكيم العائب إن المجلس الرئاسي أصدر قرار ضم منطقة بوكماش لبلدية زاورة في 23 أكتوبر 2021، وهذا يعد مخالفًا للقانون.

العائب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أشار إلى أن بلدية زلطن رفعت قضية بمحكمة استئناف الزاوية دائرة الطعون الإدارية بشأن عدم قبول ضم المنطقة إلى زوارة وتم الحكم لصالحها.

وأشار إلى أن بلدية زوارة استأنفت الحكم بعد صدوره لصالح بلدية زلطن، لكن محكمة استئناف الزاوية أيدت الحكم لصالح زلطن وتم إلغاء القرار المطعون فيه جزئيًا بشأن ضم محلات راس جدير وبوكماش وطويلة غزالة.

ولفت إلى أن الحكم لصالح بلدية زلطن بحسب المحكمة جاء بسبب عدم وجود تغيير قانوني بعد 2011 بشأن الحدود الإدارية أو تغييرها أو استحداث تقسيم جديد للبلديات.

العائب نوه إلى أن أهالي زلطن نظموا وقفة احتجاجية أمام البلدية وعبروا عن رفضهم لضم أي محلة من محلات بلدية زلطن لصالح زوارة الكبرى بما فيها محلة بوكماش وراس اجدير.

