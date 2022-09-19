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التويجر عن المسؤولين: حزنهم لا يعم إلا على ملكة بريطانيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

هاجم المحلل السياسي الليبي رمضان التويجر الأسلوب المتبع من قبل الأمم المتحدة التي تحاول جاهدة المحافظة على تميزها وسموها وسيادتها على العالم على حد وصفه.

وقال التويجر في منشور له عبر صفحته بفيسبوك إنهم “يعظمون قادتهم ورموزهم ، ويحثوننا على التمرد لكل ما هو ذو رمزيةً لنا باسم المساواة والحرية وحقوق الإنسان وفي ذات الوقت يتحدثون عن العرق السامي الذي يجب وأن لايتزوج الا من ذات العرق”.

وانتقد المحلل السياسي بعض المسؤولين في البلاد الذين يتباكون ويكتبون عبر صفحاتهم “لقد عم الحزن الكرة الأرضية بفقد ملكة بريطانيا إلا أن الحزن العميق لم يعم داخل ذات المسؤول على مقتل عشرات الالاف من ابناء شعبه.

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#الأزمة الليبية #الأمم المتحدة التدخل الأجنبي بريطانيا رمضان التويجر ليبيا

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الوطن الليبية

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