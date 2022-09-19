مؤسسة النفط: إنتاج النفط بلغ مليونا و189 ألف برميل

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و189 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة أن إنتاج المكثفات بلغ 51 ألف برميل؛ فيما وصل إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليارًا و136 مليون قدم مكعبة.

وتوزعت نسب استهلاك الغاز خلال الـ24 ساعة الماضية بين 928 مليون قدم مكعبة للشركة العامة للكهرباء، و119 مليون قدم مكعبة للمؤسسة الوطنية للنفط، و60 مليون قدم مكعبة لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، و29 مليون قدم مكعبة لمصانع الإسمنت.