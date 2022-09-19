مصرف الجمهورية يغلق أبوابه لمدة 5 أيام بداية من 2 أكتوبر

أعلن مصرف الجمهورية، غلق أبوابه أمام العملاء اعتبارًا من الأحد 2 أكتوبر المقبل وحتى يوم الخميس الموافق السادس من نفس الشهر.
وقال مصرف الجمهورية، عبر حسابه على “فيسبوك”:” لكافة زبائننا الكرام أن المصرف سيغلق أبوابه إعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، وذلك لغرض تحديث للمنظومة المصرفية”.
وأضاف المصرف:” يطمئن المصرف كافة الجهات والمؤسسات والأفراد بأنه لم يطرأ أي تغيير أو تعديل على أرقام حساباتهم المصرفية، وأن معاملاتهم ستجرى بشكل طبيعي عنداستئناف العمل”.
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