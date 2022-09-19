اللافي يبحث دور الاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2022

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي اليوم الاثنين سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، جلال العاشي، لمناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحتين الليبية والأوروبية.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دور الاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار في ليبيا، والتعاون في العديد من المجالات لاسيما التنسيق نحو توحيد الرؤى في مواجهة التحديات المختلفة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، والتي أهمها التحديات الإنسانية، والأمنية المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي سياق منفصل أكد اللافي، خلال لقائه، اليوم الإثنين، عددا من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية، على أهمية قيام الجهات التنفيذية المختصة، بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في الجنوب بأسرع وقت.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي أشاد خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بدور أعيان المنطقة الجنوبية وحكمائها في المساهمة بإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا لاسيما الهجرة غير الشرعية وتوفير الخدمات، وسبل تفعيل مختلف مؤسسات الدولة بالجنوب وكذلك المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمدن الجنوب، وتفعيل دور الدوائر الحكومية والمحافظات، والحد من المركزية، لتتمكن كل أجهزة الدولة المختصة ومؤسساتها من أداء دورها في مناطق الجنوب.