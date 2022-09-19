باشاغا: سأعقد اجتماعات مع دول صديقة لأعلن عن خطتي التي تركّز على تحقيق الاستقرار والسلام 

العنوان – سرت

كشف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الإثنين أنه سيعقد اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة، ويقدم خطته التي تركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا وشعبها.

وأضاف باشاغا في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” أن خطته تضمن الوصول إلى انتخابات رئاسيةٍ وتشريعية متزامنة حرة ونزيهة.

وذكر رئيس الحكومة :”أثمن عالياً ما لمسناه من إيجابية واستعداد للتعاون والعمل المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة”.

وأفاد باشاغا :”سوف ننهض بليبيا على أسسٍ من الديمقراطية، وانطلاقاً من إرادة الشعب الليبي الذي يستحق العيش بسلام وطمأنينة اقتصادية واجتماعية”.