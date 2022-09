نقابة المعلمين: المتضرر الأول والأخير من عدم توفر الكتاب المدرسي هو الطالب

ليبيا – قال المتحدث باسم نقابة المعلمين أشرف أبوراوي إن المتضرر الأول والأخير من عدم توفر الكتاب المدرسي هو الطالب وولي الأمر، أما بالنسبة للمعلم فيترتب عليه بذل مجهود مضاعف.

أبو راوي اعتبر في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية أن المعلمين يعملون في ظروف صعوبة؛ بسبب عدم استقرار الدراسة واستحداث خطط، وإضافة مواد وغياب الكتاب المدرسي، بالإضافة إلى أن هناك معلمين لم يتقاضوا مرتباتهم لأكثر من 3 و 4 سنوات، وهم معلمو العقود ومعلمو التمديد، وكل ذلك يعود بالسلب على العملية التعليمية والطالب.

ولفت إلى أنه وبسبب حركة الانتقالات والإجازات المرضية وإحالة المعلمين للتقاعد، فإنهم كل عام دراسي يواجهون أزمة سد العجز في العديد من التخصصات كاللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، وأيضًا في مادة الحاسوب التي تم اعتمادها هذا العام والتي ستدرس من الصفوف الأولى.

وبيّن أن تأخر الوزارة في سد العجز والآلية المتبعة تتسبب في تعاقدات لتخصصات ليس لها علاقة بالتعليم، وبهذا تتعرقل أمورهم المالية وأيضًا تتأخر في سد العجز الحاصل.

