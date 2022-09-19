اللافي يبحث مع حكماء وأعيان الجنوب الصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين

طرابلس 19 سبتمبر 2022 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الإثنين، عددًا من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية، لمناقشة العديد من القضايا لاسيما الهجرة غير الشرعية وتوفير الخدمات، وسُبل تفعيل مختلف مؤسسات الدولة بالجنوب.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمدن الجنوب، وتفعيل دور الدوائر الحكومية والمحافظات والحد من المركزية، لتتمكن كل أجهزة الدولة المختصة ومؤسساتها من أداء دورها في مناطق الجنوب.

وأكد اللافي على أهمية قيام الجهات التنفيذية المختصة، بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين في الجنوب بأسرع وقت، مشيدًا بدور أعيان المنطقة الجنوبية وحكمائها في المساهمة لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

ودعا الأعيان والحكماء على أهمية الاهتمام بالجنوب، مجددين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الليبيين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال