المنقوش: الأوضاع في ليبيا الآن أفضل من السنوات السابقة

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية نيكاراجوا “دينيس مونكادا كوليندريس” على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، حيث رحبت الوزيرة بعودة التمثيل الدبلوماسي في كلا البلدين، مشيرة إلى أن الأوضاع في ليبيا الآن أفضل من السنوات السابقة؛ مؤكدة الاستعداد لأي تعاون تجاري بين البلدين في المستقبل خاصة في مجال الطاقة.

ومن جهته عبر الوزير عن عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه لتعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً بأن ليبيا من إحدى البلدان التي لديها فرص جذب هامة للاستثمار والتجارة.