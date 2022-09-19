شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على التفاعل الإقليمي مع الملف الليبي، لا سيما تركيا ومصر، اللتين تعتبران لاعبين أساسيين في الملف، وسط آمال بشأن إمكانية توصل الأطراف الليبية لتوافق يمكن أن يمهد لمرحلة الاستقرار.

وخلال الفترة القليلة الماضية، زارت أطراف الأزمة في ليبيا عواصم إقليمية، شملت زيارة كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قطر، عقب زيارة مماثلة إلى تركيا، وزيارات متتالية إلى القاهرة، التي زار رئيسها عبدالفتاح السيسي الدوحة، وسط حديث عن وضع الملف الليبي على الطاولة.

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ويرى البرنامج أن الملف الليبي لم يخرج من تداعيات حرب العشرين ساعة في طرابلس، التي جعلت من اللجوء للصدام المسلح أكثر استبعادًا، لكنه أسهم في زيادة الفرقة والانقسام السياسي، وأنتج تفاعلاً إقليميًا متزايدًا حيال الموقف في ليبيا، خاصة مصر وتركيا، وهو موضوع النقاش في حلقة اليوم مع كل من المحلل السياسي الدكتور برهان الدين كوروغلو، وخبير العلاقات الدولية محمد اليمني، والباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني.