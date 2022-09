الهادي: ارتفاع رسوم الشركات في الموانئ سيسبب قفزة جديدة في الأسعار سيتحملها المستهلك

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي إن ارتفاع رسوم الشركات في الموانئ يعني قفزة جديدة في الأسعار وتحميل التكاليف على المستهلك.

الهادي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أضاف أن الحكومة بدأت ترفع الأسعار تدريجيًا على الخدمات، بناء على سعر الصرف الجديد، وشمل ذلك رسوم الكهرباء إلى التأمين وغيرها من الرسوم، وبالتالي فإن الرسوم الجديدة عبارة عن ضريبة يدفعها الممول ويتحملها المستهلك.

