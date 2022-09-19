مصر للطيران تستعد لإفتتاح مكتبها في طرابلس بعد توقف لأكثر من 8 سنوات

القاهرة 19 سبتمبر 2022 (وال)- تستعد شركة مصر للطيران، لإفتتاح مكتبها في العاصمة طرابلس؛ وتسيير رحلاتها لطرابلس وذلك بعد توقف دام لـ 8 سنوات.

وحسب وسائل الإعلام المصرية؛ فإن مصر للطيران تنهي تجهيزات مكتب مبيعاتها في العاصمة طرابلس، استعدادًا لتشغيله خلال الفترة القليلة المقبلة، على خلفية استقرار الأوضاع وعودة تشغيل مصر للطيران رحلاتها المنتظمة للمطارات الليبية حسب التشغيل وحجم الطلب.

وقالت وسائل الإعلام إن مصر للطيران تولي اهتمامًا خاصًا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية من بينها دولة ليبيا، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا. (وال)

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