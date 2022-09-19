السفارة الأمريكية “تحث” قادة ليبيا على الوفاء بوعود إجراء الانتخابات

الوطن|متابعة

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إنّها تحتفل اليوم بالديمقراطية كنظام يستجيب لإرادة الشعب لصالح الجميع.

واعتبرت السفارة أنّ الديمقراطية تضع الحكم في أيدي الشعب. وللمواطنين دور هام في تعزيز الديمقراطية سواء عن طريق التصويت أو تعزيز الشفافية أو محاربة الفساد.

وأضافت السفارة أنّ قرابة العام مضت منذ أن سجّل الملايين من الليبيين للتصويت والانتقال إلى حقبة جديدة من السلام والاستقرار والوحدة الوطنية، داعيةً في الوقت ذاته قادة ليبيا على الوفاء بوعودهم وإنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات.