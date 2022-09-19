في نيويورك.. المنفي يشارك في قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، في أعمال قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، بحضور عدد من رؤساء وزعماء وملوك العالم.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، كان قد التقى المنفي، مساء أمس، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية.

ونقل البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للمنفي عن الرئيس التركي تأكيده، خلال اللقاء، “دعمه خطوات رئيس المجلس الرئاسي التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

ومن المقرر أن يلتقي المنفي، في نيويورك خلال مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عددًا من الرؤساء والزعماء والملوك لمناقشة الملف الليبي.