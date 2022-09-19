النهر الصناعي: الأنابيب الممتدة من الكفرة إلى بوزريق «منتهية الصلاحية»

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إن بعض الأنابيب التابعة لجهاز النهر، الموجودة في المنطقة الممتدة من الكفرة إلى بوزريق، منتهية الصلاحية، وخارجة عن المواصفات الفنية، ومن ثم فإنها لا تُستخدم.

وأضاف الساعدي، في تصريحات صحفية، أن أنابيب النهر القديمة يتعدى عليها بعض المواطنين للاستفادة بما بها من حديد، لافتا إلى أن خط مياه النهر تازربو الكفرة سليم، ولم يُتعدّ عليه.

وكان مدير منظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي، أحمد الديب، وعد بمحاسبة المعتدين على السلك الحديدي الملفوف على أنبوب من أنابيب النهر الصناعي، وسرقته وتقديم الجناة إلى العدالة.