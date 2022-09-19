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بينها الهندسة.. جامعة طرابلس تعلن تعديل النسب المطلوبة للتنسيب في بعض الكليات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

أعلنت جامعة طرابلس تعديل النسبة المطلوبة للتنسيب داخل عدد من الكليات، شملت كلية الهندسة 60% وتقنية المعلومات 55% والعلوم والزراعة 50%.

وأضافت الجامعة على صفحتها الاثنين أنها قامت بهذا التعديل؛ بناء على شكاوى مقدمة من طلبة المرحلة التمهيدية للعلوم التطبيقية والطبية، مشيرة إلى أنها أدرجت خاصية تعديل التنسيب للطلبة الذين يريدون تغيير المسار بعد تعديل نسب القبول داخل الكليات التطبيقية.

وأوضحت الجامعة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات بخصوص طلبة العلوم الطبية ستعلن عنها غداً بعد إكمالها.

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منصة السبق الإعلامية

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