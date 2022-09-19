من غات.. حفتر: ليبيا انزلقت في نفق مظلم على يد السياسيين المتصارعين على الكراسي

أخبار ليبيا 24

قال القائد العام للقوات المسلحة العربية، المشير خليفة حفتر، أن ليبيا “انزلقت إلى نفق مظلم على يد السياسيين والمتصارعين من عبدة الكراسي”.

وطالب المشير حفتر في كلمة له القوى المدنية بجمع شتاتها وتقدم الصفوف لاستعادة الوطن وكرامته.

وأضاف القائد العام، في زيارته إلى مدينة غات، اليوم الإثنين أن معركة الشعب هي معركة تحرير شامل ضد الفساد والعبث السياسي ولا بد من خوضها شعبا وجيشا.

مشيرا إلى أن الجيش في كامل جاهزيته لحماية الشعب وقواه الوطنية والمدنية الحية.

وأردف القائد العام قائلا: “نريد أن يكون الشعب الليبي قدوة لشعوب العالم في التحرر من القيود وفي المدنية والتحضر والنمو والتقدم والتصالح وصناعة السلام”.

كما شدد المشير حفتر على أن هناك معركة ضد مؤسسات التآمر على الوطن وضد الفاسدين والمنافقين… والمعارك التي لا يخوض غمارها الوطنيون الشرفاء تنتهي بالهزيمة والخسران”.

واعتبر القائد العام أن معركة بناء الدولة ينبغي أن يخوضها الشعب بنفسه وفي حماية جيشه وبأسلوب سلمي منظم.