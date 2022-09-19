وزارة الخارجية: نجلاء ناقشت مع نظيرها الجزائري دعم القضية الفلسطينية من نيويورك

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على هامش أشغال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وأكد الجانبان، حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الدعم في المحافل الأقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بدعم ملف العمل العربي المشترك والتركيز على تنسيق المواقف تجاه القضية الفلسطينية، وفقا لبيان خارجية الدبيبة.

كما بحث اللقاء التحضير للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية المجموعة العربية المشاركة في اجتماعات الدورة الـ77 للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، برئاسة الوزيرة رئيس الدورة العادية الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية.

وتطرق الوزيران، إلى الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية في دورتها العادية الـ 31 والمزمع عقدها في الجزائر خلال الفترة المقبلة، وما تكتسيه هذه القمة من أهمية خلال هذه المرحلة التي تمر بها الأمة العربية.

ومن جانبه”، جدد الوزير الجزائري، تأكيده ودعم بلاده الكامل لرئاسة دولة ليبيا للمجلس الوزاري في دورته الحالية، متمنياً للمنوقش كل التوفيق والنجاح، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.