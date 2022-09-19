في نيويورك.. المنقوش تلتقي وزير الخارجية اللبناني

أخبار ليبيا 24

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها اللبناني، عبدالله بوحبيب، على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن المنقوش “تقدر جهود الوزير اللبناني في دعم العمل العربي المشترك، خلال رئاسته السابقة للدورة الـ157 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية”.

وأكد بوحبيب أنه “يحرص على العمل الجاد لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الشعبين الصديقين”، متمنيًا أن تقود المنقوش العمل العربي المشترك خلال رئاسة ليبيا الدورة العادية الـ158 للمجلس الوزاري بالجامعة العربية.