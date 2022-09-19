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وزير الأشغال يتفقّد مشاريع المقارّ الإدارية للحكومة في سرت

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعة

أجرى وزير الأشغال العامة في الحكومة الليبية نصر شرح البال محمد، زيارة اليوم الإثنين، لعدد من المشاريع الواقعة تحت إشراف الحكومة في مدينة سرت.

وشملت الزيارة التي جاءت في إطار متابعة أعمال صيانة وتهيئة المرافق الإدارية والخدمية بمدينة سرت، كلًّا من مقر الحكومة بمجمع قاعات واقادوقو وفندق المدينة وفندق إفريقيا، وفقا لما أعلنته الحكومة.

ورافق الوزير ووفدَهُ كلٌّ من مدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي سرت عمر السوداني، وعدد من المهندسين والمسؤولين عن تنفيذ تلك المشاريع.

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الوطن الليبية

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