حفتر: ليبيا انزلقت إلى نفق مظلم على يد المتصارعين من “عبدة الكراسي”

أكد خليفة حفتر، أن جيشه في كامل جاهزيته لحماية الشعب وقواه الوطنية والمدنية الحية، مطالبا القوى المدنية بجمع شتاتها وتقدم الصفوف لاستعادة الوطن وكرامته ولليبيا مكانتها.

وفي كلمته خلال زيارته إلى مدينة غات، اليوم الاثنين، قال القائد العام أن ليبيا “انزلقت إلى نفق مظلم على يد السياسيين والمتصارعين من عبدة الكراسي”.

وأضاف أن معركة الشعب هي معركة تحرير شامل ضد الفساد والعبث السياسي ولا بد من خوضها شعبا وجيشا، وأردف القائد العام قائلا: “نريد أن يكون الشعب الليبي قدوة لشعوب العالم في التحرر من القيود وفي المدنية والتحضر والنمو والتقدم والتصالح وصناعة السلام”.

وشدد على أن هناك معركة ضد مؤسسات التآمر على الوطن وضد الفاسدين والمنافقين… والمعارك التي لا يخوض غمارها الوطنيون الشرفاء تنتهي بالهزيمة والخسران”.

واعتبر حفتر أن معركة بناء الدولة ينبغي أن يخوضها الشعب بنفسه وفي حماية جيشه وبأسلوب سلمي منظم.