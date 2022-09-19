الكهرباء تعلن سرقة أسلاك بطول 1500 متر من محطة سلوق 

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين، سرقة أسلاك كهرباء من محطة سلوق من قبل خارجين عن القانون.

وأضافت الشركة، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على خط ضغط عالي (1107) يتغذى من محطة سلوق وسرقة أسلاك الكهرباء.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن مسافة الأسلاك المسروقة تقدر بمسافة 1500 متر بدائرة توزيع قمينس التابعة لإدارة توزيع سهل بنغازي.

وأشارت الشركة إلى أن تواصل ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء في عدد من المناطق تتسبب في انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل ولساعات طويلة.