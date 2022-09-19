عادل جمعة يوقف قرار إيفاد عائلات الشهداء للخارج

قرر عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إيقاف قرار إيفاد عائلات الشهداء للخارج، وفقا لخطاب وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب.

وبحسب خطاب جمعة، فإنه أكد أن تعليمات عبد الحميد الدبيبة تقضي بإلغاء القرار نظراً للملاحظة الواردة بشأنه ومخالفته اللائحة التنفيذية رقم 39 لسنة 2015 الخاصة بالقانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

وأوضح الخطاب، أن ذلك القرار جاء بالإشارة إلى قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 346 لسنة 2022 بشأن إيفاد طلبة الدراسة للخارج.

وكشف تقرير حصلت “الساعة24” على نسخة منه، المخالفات التي ارتكبها وزير التعليم العالي في الحكومة منتهية الولاية عمران القيب، بشأن إصدار قرارات الإيفاد، حيث أصدر قرار “إيفاد عائلي”، لطلبة من عائلات بعينها، لغرض الدراسة في الخارج.

وبحسب التقرير، فإن القائمة تضم العديد من الأسماء، الذين ينتمون لعائلة واحدة، وصلت إلى 5 أو 6 أفراد للعائلة الواحدة.

وتابع التقرير:” يتواجد بين الأسماء أيضًا، العديد من الأشقاء وأبناء العمومة، رغم تحديد اللائحة أن المستفيدين من التدريب والدراسة في الخارج، هم أبناء الشهداء والمفقودين فقط دون غيرهم”.

واستطرد التقرير:” يحتوي القرار على العديد من غير المستحقين، كحالات وفاة عادية، أو وفاة بسبب صراعات فردية”.