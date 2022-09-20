الفيتوري: حان الوقت لمحاسبة الدبيبة عن فساده وإضراره بالمال العام

أكد الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، محمد الفيتوري، أن الوقت قد حان الوقت لمحاسبة عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية على ما إرتكبه من جرائم فساد ونهب للمال العام، ولابد من تقديمه للمحاكمة ليكون عبرة لكل من يُفكر في إضرار الشعب الليبي والتمسك بالسلطة.

وأضاف الفيتوري أنه وبعدما كشف تقرير الشفافية المالية كم الفساد الذي قام به الدبيبة يمكن القول أن أيامه أصبحت معدودة ولم يبقى سوى التحرك من قبل القضاء الليبي لمحاسبته على ما إرتكبه من تزوير ونهب وسرقة وتسخيره لأموال الشعب الليبي لتمكين الميليشيات في البلاد.

وتابع الفيتوري أن تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حجم الفساد المالي في حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى حديث مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، عن مخاوف من أن يكون الفساد المالي في حكومة الوحدة الوطنية سببه تمويل الجماعات المسلحة والميليشيات في الداخل الليبي.