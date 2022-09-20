خلال لقائه القنصل السوداني.. فرج أقعيم: نعرب عن تقديرنا للروابط الأخوية بين البلدين

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” فرج أقعيم ” بمكتبه قُنصل جُمهورية السُودان بالإنابة ” عبد العزيز محمد أبو الحسن ” والوفد المُرافق له .

وبحسب منشور على صفحة وكيل الوزارة بفيسبوك ، قالت فيه أنه تم مناقشة سُبل تنظيم وجود الجالية السُودانية والعمالة الوافدة من السودان إلى ليبيا ،

بالإضافة لإستكمال كل الإجراءات القانونية لهم والوثائق الرسمية من الدولة الليبية على رأسها بطاقة الحصر حتى يتنسى للجهات الضبطية تمييز الجاليه القانونية من المهاجرين غير الشرعيين ،

وبدوره أعرب أقعيم، عن تقديره للعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقَين، مُبديًا إستعداده للتعاون في كُل ما يُمكن لوزارة الداخلية تقديمه في نطاق القانون