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خلال لقائه القنصل السوداني.. فرج أقعيم: نعرب عن تقديرنا للروابط الأخوية بين البلدين

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ”  فرج أقعيم ” بمكتبه قُنصل جُمهورية السُودان بالإنابة ” عبد العزيز محمد أبو الحسن ” والوفد المُرافق له .

وبحسب منشور على صفحة وكيل الوزارة بفيسبوك ، قالت فيه أنه تم مناقشة سُبل تنظيم وجود الجالية السُودانية والعمالة الوافدة من السودان إلى ليبيا ،

بالإضافة لإستكمال كل الإجراءات القانونية لهم والوثائق الرسمية من الدولة الليبية على رأسها بطاقة الحصر حتى يتنسى للجهات الضبطية تمييز الجاليه القانونية من المهاجرين غير الشرعيين ،

وبدوره أعرب أقعيم، عن تقديره للعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقَين، مُبديًا إستعداده للتعاون في كُل ما يُمكن لوزارة الداخلية تقديمه في نطاق القانون

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فرج أقعيم قُنصل جُمهورية السُودان

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صحيفة الساعة 24

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