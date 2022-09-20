وزارة الاقتصاد تستعد لإطلاق منصات إلكترونية لتنظيم التجارة

تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإطلاق مجموعة منصات إلكترونية، تهدف لتنظيم حركة التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة تدريبية في مجال التجارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير محمد الحويج اليوم الإثنين، في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق خدمات المنصات الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، ومساعد المدير التنفيذي لشؤون التجارة الرقمية.

بوابة الاستيراد والتصدير

وأفاد بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تابع الإعدادات الجارية لإطلاق البوابة الإلكترونية والتي تهدف إلى تبادل عدد من المستندات والإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، لتمكين الوزارة من المتابعة المستمرة لحركة التجارة الخارجية وتكوين قاعدة بيانات لها.

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منصة تسجيل المتاجر الإلكترونية

كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لتشغيل منصة تسجيل المتاجر الإلكترونية، والتي تهدف لتنظيم عمل المتاجر الإلكترونية وتسجيلها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة بشبكة ليبيا للتجارة.

المعرض الإلكتروني

واستعرض الاجتماع أيضًا الترتيبات الجارية لعقد اتفاقات العمل المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كمصلحة الموانئ والنقل البحري، بخصوص البدء في تبادل إشعارات وصول السفن للموانئ الليبية، ومركز تنمية الصادرات بخصوص توطين المعرض الإلكتروني للمصدرين، وشركة معاملات للخدمات المالية في إطار التكامل والتعاون لتنظيم عمل المتاجر الإلكترونية.

البرنامج التدريبي التخصصي في مجال التجارة

وفي مجال متابعة نشاط تدريب المتعاملين والمستخدمين، تناول الاجتماع الترتيبات الجارية للإعلان عن البرنامج التدريبي التخصصي في مجال التجارة للربع الرابع من سنة 2022 بإشراف شبكة ليبيا للتجارة، والذي يستهدف تقديم مجموعة الدورات وورش العمل في مجال تيسير التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في مجال التجارة، والذي يستهدف العاملين وأصحاب المصلحة من منتسبي غرف التجارة وشركات التوكيلات الملاحية والموانئ والعاملين في المصارف التجارية ومراكز الرقابة الفنية.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج لاستعراض الاستعدادات لإطلاق المنصات الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة (صفحة الوزارة على فيسبوك)