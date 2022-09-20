مصدر: تزايد تهريب الأرز إلى ليبيا عبر مرسى مطروح

الوطن|رصد

رجّح مصدر مطّلع في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن يكون تزايد تهريب الأرز إلى ليبيا عبر مرسى مطروح أحد الأسباب وراء الارتفاع غير الطبيعي في الطلب على هذه المادة خلال الأيام الأخيرة.

وقال المصدر في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن سعر طن الأرز يصل في ليبيا إلى حوالي 22 ألف جنيه، وهو ما يعني أن المهرّب يكسب في كل طن حوالي 10 آلاف جنيه، بخلاف أن هناك عمليات تصدير محدودة تتم عن طريق بعض الجهات السيادية.

وتوقّع المصدر حدوث أزمة سلعية في معروض الأرز هذا الموسم، بسبب تدخل الحكومة المصرية، بالرغم من زيادة الإنتاج نتيجة زيادة المساحة المنزرعة هذا الموسم بحوالي 550 ألف فدان، مقارنة بإنتاج العام الماضي.