فنوش: قطاع طرق وخارجون عن القانون يحكمون طرابلس

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي، عبدالحكيم فنوش، إن ليبيا ستظل في حلقة مفرغة ما لم يتم فهم الأسباب الحقيقية التي حالت دون الوصول إلى حل للأزمة القائمة.

وأضاف فنوش، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الليبيين أصبحوا “أسرى لنفس الآلية المنتجة للأزمات”، حيث يتم تشكيل حكومات وإرسالها إلى “مناطق محتلة”، في إشارة إلى العاصمة طرابلس.

وأشار فنوش إلى أن الفئة المسيطرة على طرابلس تعمل بإرادة جهات خارجية، وبالتالي يقود ليبيا بغض النظر عن إرادة الليبيين.

ورأى أن مفاهيم الدولة غائبة في ليبيا، وأن من يحكم الآن هم قطاع طرق وخارجون عن القانون، وجاء ذلك بسبب احتكار مفهوم الدولة في طرابلس والمركزية المقيتة التي منعت الليبيين من ممارسة حقهم بغض النظر عن مكان سكنهم.

وتابع فنوش: “بيت الداء هو الإصرار على اختزال السلطة في طرابلس التي يحكمها أشخاص يعملون بإرادة خارجية.. وهذا يعني أننا نعيش حالة من الدونية”.