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اللافي يبحث مع العاشي دور الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى النائب بالمجلس الرئاسي،  ” عبد الله اللافي ”  أمس الاثنين سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي،  جلال العاشي، للاطلاع علي سير العمل في الاتحادية ومناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحتين الليبية والأوربية.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دور الاتحاد الأوربي في دعم الاستقرار في ليبيا، والتعاون في العديد من المجالات لاسيما التنسيق نحو توحيد الرؤى في مواجهة التحديات المختلفة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، والتي أهمها التحديات الإنسانية، والأمنية المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط..

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صحيفة الساعة 24

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