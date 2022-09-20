صوت ألماني يحذر الأوربيين من الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا

الوطن|رصد

رأت عضو البرلمان الألماني من أصول إرتيرية، أويت تسفايسوس، أن ما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيين في ليبيا مسؤولية الأوروبيين.

وقالت تسفايسوس، في تصريح رصده موقع “الوطن” إن “ما يحدث لهؤلاء على الأراضي الليبية موثق جيدا في وقت لم يعد فيه الناس في ألمانيا مهتمون بما يجري بعد أن تم القبض على 3 شباب يافعين قادمين من هناك ومن المهم بالنسبة لي بصفتي سياسة أن آتي إلى هنا إذ لا ينبغي تركهم بمفردهم”.

ووجهت البرلمانية انتقادات للتمويل الأوروبي للنظام الحدودي المسؤول عن عديد ضحايا عمليات التعذيب والاغتصاب الكبيرة الموثقة جيدا بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا في وقت تمسك فيه النساء بأيديهن أثناء نومهن ليلا أملا في تجنب اغتصابهن.

وتابعت:”إننا نجبر هؤلاء على العودة إلى هذا المكان لمجرد رغبتهم في تغيير حياتهم وعلى أوروبا التوقف عن تمويل ودعم مثل هذا النظام الذي يرحل المشاكل للخارج ولا يحلها فقيمنا التي نعتز بها في الداخل لا نعمل بموجبها هناك في وراء الحدود”.