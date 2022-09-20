العمامي: الخلافات السياسية عطلت خطط اللجنة العسكرية خلال الفترة الأخيرة

أقر الفريق مراجع العمامي عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بأن الخلافات السياسيةعطلت مخرجات وخطط اللجنة العسكرية خلال الفترة الأخيرة..

وقال العمامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الخلافات أعاقت تنفيذ خططنا كلجنة عسكرية، إذ إن أي مقترح نقدمه في أي ملف أو قضية كان يتطلب قراراً سياسياً في نهاية المطاف للمساعدة في تنفيذه على أرض الواقع، وذلك لكون العسكريين لا يتدخلون في الأمور السياسية».

كما أعرب العمامي عن تطلعه «لاستكمال عمل اللجنة في أقرب وقت انطلاقاً من استمرار تواصل أعضائها بشكل دائم.».