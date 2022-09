المقريف: نحرص على توفر البيئة التعليمية المُناسبة لطلابنا في رُبُوع البلاد

ليبيا – ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات الأبيار فتحي قليوان وقمينس نجيب القطراني وسلوق خليل الكزة المشاكل والعراقيل التي تُواجههم واِستعدادات المؤسسات التعليمية بمُراقباتهم لبدء العام الدراسي الذي سينطلق 16من الشهر المُقبِل، وفق ما جاء في قراره رقم 563 للعام الجاري بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والتربية ما أنجز في المرحلة الأولى من مشروع التعليم الاستدراكي، واستعداداتهم للبدء في برامج المرحلة الثانية من التعليم الاستدراكي اعتبارًا من 21 سبتمبر الجاري، وكذلك الخُطة الدراسية للعام المُقبِل وما تضمّنته من إضافة لمُقرّري اللغة الإيطالية والفرنسية كلغات اِختيارية بمرحلة التعليم الثانوي.

وتناول النّقاش أيضًا جُهود الوزارة في توزيع المقاعد المدرسية على المؤسسات التعليمية بالمنطقة الشرقية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد،حيث أكد المقريف أن ذلك يأتي في إطار حِرصه على توفر البيئة التعليمية المُناسبة لطلابنا في ربوع البلاد.

