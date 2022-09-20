لخرقه للقانون .. النيابة العامة تأمر بالقبض على مدير “مصحّة الهرم”

أصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض على مُدير ” مصحة الهرم ” بسبب خرقه للقانون وفتح المصحة بعد إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر من قبل اللجنة المُشكله من المُختصين والمُكلفة بتعليمات وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم “.

وقالت اللجنة إنها تمكنت من رصد مخالفة مدير المصحة للقانون أثناء زيارة مفاجئة، تبيّن فيها تشغيل المصحة لعدد من الأقسام في صورة سرية، ومخادعة الجهات القانونية عبر استخدام المصعد الكهربائي للنزول إلى الطابق الذي تم تشميعه، والذي يحوي أقسام التصوير المقطعي وجهاز الرنين المغناطيسي.

وأكدت اللجنة عثورها على أحد المرضى وهو بصدد إجراء عملية في إحدى غُرف العمليات التي تم إقفالها، وتم إلزام المصحّة بإرجاع كامل القيمة التي قام المُواطنون بدفعها.

ووجّهت اللجنة تحذيراتها للعاملين بعدم الانجرار وراء أي أفعال تخالف القانون والتعليمات، مشددة على أنها ستضربُ بيدٍ من حديد ضد أي نشاط يتم إغلاقه ثم يفتتح أبوابه ويستأنف العمل دون التواصل مع اللجنة المُكلّفة والنيابة العامة.