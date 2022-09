الشحومي: إعادة فتح السجل العقاري في ظل الانقسام الحالي يضع الحكومة أمام علامات استفهام وشبهات

ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي أن السجل العقاري أغلق منذ عام 2011.

الشحومي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: إن الحكومة التي طالبت بفتح السجل هي حكومة لا تحظى بشرعية على كامل البلاد، وبالتالي ففتحه سيكون في منطقة محدودة جدًا في ليبيا؛ بسبب الانقسام والصراع السياسي.

وأوضح أن التسجيل العقاري وظيفته توثيق ونقل الملكيات والحقوق فيما يتعلق بالأراضي والعقارات، وربما في ظل هذه الظروف يستخدم في غير إطاره الصحيح، مضيفًا أن الانتظار إلى حين حدوث الاستقرار هو الأسلم والأصلح.

كما أكد أن مهمة حكومة عبد الحميد الدبيبة الأساسية كانت الوصول إلى الانتخابات، ولكن يبدو أن هذا ليس في سلم أولوياتها، رغم ادعائها أنها مهتمة بمسألة الانتخابات، لكنها مهتمة بقضايا أخرى كتوزيع العقارات على السفارات، وفتح السجل العقاري، وإرباك المشهد بشكل كبير.

ونوه إلى أن إيقاف التسجيل العقاري تم بإجراءات قانونية، وإرجاعه لا بد من أن يتم الاتفاق عليه من خلال سلطة تشريعية تأذن بعودته، مشيرًا إلى أن إعادة فتح التسجيل العقاري في ظل الانقسام الحاصل حاليًا يضع الحكومة أمام الكثير من علامات الاستفهام والشبهات في ظل هذا التخبط.

ولفت إلى أن القفز على الأساسيات والذهاب إلى الأشياء التي تعتبر ثانوية يخلق مشكلة.

الشحومي ختم: “المواطن مهم لديه عودة التسجيل؛ لغرض توثيق ونقل الملكيات، ولكن في ظل الانفلات الإداري الحالي ربما الكثير من الملكيات يحدث فيها تزوير ونقل غير صحيح”.

