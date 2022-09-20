الفار: لن نتردد في خوض الحرب وإن كلفنا ذلك أعز ما نملك

قال آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، الداعم للدبيبة، والمطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب، إنه لن يتردد في خوض الحرب إذا فرضت عليه وإن كلفه ذلك أعز ما يملك” على حد قوله.

وبحسب منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، زعم «الفار» قائلاً:” لا خير في الحرب ومن يدعو لها ولن نكون من دعاتها، وإن فرضت فلن نتردد في خوضها وإن كلفنا ذلك أعز ما نملك”.

وعبر «الفار»، في منتصف شهر يونيو الماضي، عن أسفه من نشوب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة سوق الثلاثاء بين مجموعات مسلحة، في الشهر ذاته.

وقال «الفار»، في منشور له عبر فيسبوك، وقتها:« يؤسفنا الاشتباك التي تحدث في العاصمة طرابلس مهما كانت الأسباب فقد قدمنا لأجل استقرارها دماء».

وأضاف:« نحمد الله على سلامة العائلات الآمنين، الذين كانوا يفرون من درجات الحر العالية في ضل انقطاع الكهرباء وندعو إلى الصلح بين الأخوة، وإلى ميثاق وطني حقيقي يلْزَم به الجميع».