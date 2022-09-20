المنفي لـ«وزراء الخارجية العرب»: لابد من تنسيق مواقفنا تجاه قضايا المنطقة

افتتح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الإثنين، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وأكد المنفي، خلال كلمة الافتتاح، ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة.

وشارك محمد المنفي، أمس الإثنين، في أعمال قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، بحضور عدد من رؤساء وزعماء وملوك العالم.