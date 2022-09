مرغم: قبول بورزيزة قرار تعيينه سينقل القضاء من سلطة مشروعة إلى مربع سلطات الأمر الواقع

ليبيا – رأى عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن قبول عبد الله بورزيزة قرار تعيينه سينقل القضاء من سلطة مشروعة تستند على القواعد الدستورية والقانونية إلى مربع سلطات الأمر الواقع.

مرغم وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني قال: “إن سلطات الأمر الواقع نوعان: الأول تصنعه الظروف القاهرة والاستثنائية التي لا قبل لأحد بصنعها ولا بردها، وهذا النوع لا بد من الاعتراف بشرعيته وبنتائجه كما حدث إثر وفاة قائد السبسي، فقد تجاوزوا إجراءً ما كان ينص عليه الدستور ولكن حادث موت الرئيس دون استكمال ما يتطلبه ذلك الإجراء من شروط حالت دون إجرائه على وجهه القانوني، فلم يكن بد من استكمال إجراءات نقل السلطة التي تمت بتوافق جميع السلطات إلى رئيس البرلمان محمد الصيد، وهذه السلطات من شأنها المحافظة على الدستور والتقيد بالقانون وهو ما جرى في تونس من انتقال سلس للسلطات ثم اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها انتخابات تشريعية ورئاسية قبل أوانها”.

وأضاف: “أما النوع الآخر من سلطات الأمر الواقع تصنعه تجاوزات ومخالفات دستورية تتخذها سلطات كان يمكنها سلوك سبيل الدستور أي لا حاجة مطلقًا لمخالفة الدستور، وهذه لا يُطمع منها في احترام القانون ولا التقيد بأحكامه؛ لأن ما أنشأ هذه السلطات ليس الظروف الاستثنائية القاهرة ولكن رغبة الفاعلين السياسيين في التفلت من أحكام القانون،وهذا ما تشهده ليبيا منذ دخول عصابة الفرقاطة”.

مرغم أعرب عن أسفه بسبب تدخل السلطة القضائية مربع النوع الثاني سلطات الأمر الواقع التي لا يرجى منها احترام القانون ولا التقيد بأحكامه.

