الشنباشي: تكليف “أبورزيزة” رئيساً للمحكمة العليا خطوة قانونية

الوطن| رصد

أكد المستشار القانوني زياد الشنباشي، صحة قرار تعيين عبدالله أبورزيزة رئيساً جديداً للمحكمة العليا من قِبَل مجلس النواب.

وقال الشنباشي في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، إن القرار سليم وموافق لنص القانون المحدّد للخريطة التي يتم عبرها اختيار رئيس للمحكمة العليا.

وأضاف أن تلك الخريطة بدأت بالاجتماع الذي شكلته الجمعية العمومية للمحكمة العليا، وصولا إلى مرحلة اعتماده من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وانتهاءً بالمصادقة عليه برلمانيا.

ولفت الشنباشي إلى وجود ثغرات قانونية تتعلق بالقرار رغم سلامته قانونيا، معتبرا أن تلك الثغرات سيتم توظيفها للطعن على القرار.